Adrian Schoop: «Nein, ich will bei einer Fusion nicht Badener Stadtrat werden»

Adrian Schoop (35) und seine Schwester Franziska Schoop-Zandonella (28) werden die neuen Eigentümer des Familienunternehmens, das ihr Vater Martin Schoop (62) aufgebaut hat. 200 Mitarbeiter zählt die Schoop-Gruppe mit Sitz in Baden-Dättwil. Dass Adrian Schoop das KMU mit seiner Schwester in dritter Generation übernimmt, das war für ihn nicht schon seit Jahren klar, wie er dieser Zeitung sagt. «Ich bin in die Aufgabe hineingewachsen», sagt er. «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Übernahme.»

Adrian Schoop (FDP) ist bekanntlich auch Gemeindeammann von Turgi. Wird die Fusion mit Baden Tatsache, startet die neue Gemeinde auf den 1. Januar 2024. Nun werden Schoop Ambitionen für das Amt als Badener Stadtrat nachgesagt, womöglich sogar für das des Stadtammanns, obwohl er sich dazu noch nie öffentlich geäussert hat. Darauf angesprochen, macht er nun deutlich: