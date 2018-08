Trotz anhaltender Hitze und Ferienzeit: Es gibt einiges zum Aufwischen. Der Platten- und Wandbelag in der neuen (noch etwas leer wirkenden) Fussgängerpassage unter dem Schulhausplatz mitsamt Aufgang zum Cordulaplatz und dem künstlerischen Schmuck. Ob all der subjektiven Kritiken vergisst man sehr rasch, dass es in erster Linie um eine seit über 15 Jahren geplante Verkehrssanierung ging, die elegant mit einer besseren Anbindung der Innen- an die Vorstadt verknüpft wurde.

Spätestens seit der Bus untendurch geht, gibt’s nichts mehr daran zu rütteln: Verkehrstechnisch ist die schwierige Aufgabe, möglichst allen gerecht zu werden, sehr gut gelöst worden. Ein Lob hintennach an den damaligen Baudirektor Peter C. Beyeler, weil er ausgerechnet in seiner Stadt auf einen seiner Verkehrskreisel widerstandslos verzichtet hatte.

Ganz verzichten auf Kritik am Grossprojekt geht jedoch nicht. Wer jetzt eine Tirade gegen die Kunst am Bau erwartet, liegt indes falsch. Seien wir doch ehrlich: Würde sich ein «Trudel» besser machen? Oder ein «Spörri» (aus Wettingen)? Der Gummistapel passt doch wunderbar – bei dem täglich auf dem Asphalt verbleibenden Pneuabrieb. Interessant wäre noch zu erfahren, wie lange es geht, bis das spröde gewordene Material ersetzt werden muss. Und in Sachen Kosten: Moderne Kunst ist nicht umsonst zu haben. Aber wie viele Jury-Sitzungsgelder kostete diese zusätzlich den Steuerzahler?