Die Bachelorette hat ihre letzte Rose vergeben. Aber nicht an einen der Berufslernenden auf dem Bild. Sie erhielten ihre Rosen vielmehr als Auszeichnung ihrer abgeschlossenen Lehren. Am Freitag feierten über 300 Berufslernende aus Baden und Umgebung ihre erfolgreichen Abschlüsse im Rahmen der grossen Abschlussfeier der Wirtschaftsschule KV Baden «zB. Zentrum Bildung» im Tägi Wettingen. Bei sommerlichen Temperaturen erlebten die Absolvierenden aus dem kaufmännischen Bereich und dem Detailhandel ihre Diplomfeiern in zwei Durchführungen.

Schulleiter Jörg Pfister begrüsste die Diplomandinnen und Diplomanden unter anderem mit Fotos aus ihrer Prüfungszeit bevor Rudolf Strahm, ehemaliger Nationalrat und Bildungsexperte, seine Festrede hielt. Er betonte, wie einzigartig und vorteilhaft die duale Berufsbildung der Schweiz ist und dass Weiterbildungen in der Schweiz den Karrierewegen der jungen Berufsleute optimale Möglichkeiten bieten.

Prüfungen sind gut verlaufen

Das Donadio Family Ensemble sorgte zwischendurch immer wieder für die passende Musik. Der seit 20 Jahren amtierende Prüfungsleiter Adrian Oster und der Leiter für Prüfungen in der Berufsmatur, Andreas Pribnow, zogen anschliessend eine positive Bilanz des Prüfungsverlaufs und der Prüfungsergebnisse im kaufmännischen Bereich. Der Prüfungsleiter für die Fachrichtung Detailhandel, Dominik Rohr, konnte Ähnliches über die Prüfungsleistungen seiner Schüler sagen.

Die jeweils drei besten aus den verschiedenen Ausbildungsrichtungen und Profilen erhielten im Anschluss ihre verdienten Preise, bevor jeder Schüler sein Diplom und eine Rose von der zuständigen Lehrperson entgegennehmen konnte. Die getrennt durchgeführten Teile der gelungenen Diplomfeiern endeten mit einem gemeinsamen Apéro vor den Türen des Tägi. (AZ)