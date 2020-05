Ab Sommer Einbahnstrasse: Limmatbrücke zwischen Wettingen und Neuenhof wird saniert

Die vielbenutzte Limmatbrücke zwischen Wettingen und Neuenhof muss saniert werden, wie der Kanton Aargau mitteilt. Für die Instandsetzung der Brücke habe der Regierungsrat daher einen Verpflichtungskredit von 4,86 Millionen Franken beschlossen.

Die Brücke wurde 1970 erstellt. Oben quert der motorisierte Individualverkehr die Limmat, unten der Fuss- und Veloverkehr, so der Kanton.

Die Bauarbeiten sollen bereits im Sommer 2020 beginnen und werden voraussichtlich bis Ende Jahr dauern. Für den Strassenverkehr werde laut Kanton provisorisch ein Einbahnregime von Wettingen in Richtung Neuenhof eingerichtet. Der Verkehr von Neuenhof in Richtung Wettingen soll auf die Autobahn via Furttalanschluss sowie via Baden nach Wettingen umgeleitet werden. Ausgenommen seien Busse, die mit Lichtsignalanlagen in beide Richtungen über die Brücke geführt werden.