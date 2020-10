Aargauer Naturfotograf zeigt winzige Insekten von ihrer schönsten Seite – und arbeitet mit einer speziellen Technik

Wer in seinem Garten die Augen schliesst, erlebt ein wahres Naturschauspiel: Es summt und brummt, flirrt und schwirrt, schnarrt und zirpt. Unzählige Insekten sind die Instrumente dieses Naturkonzertes. Doch die Musik wurde in den vergangenen Jahren leiser – die heimischen Insekten sind zahlenmässig stark geschrumpft.

Was haben ein farbenprächtiger Schmetterling, eine lästige Mücke und die gefürchtete Wespe gemeinsam? Sie gehören zu den Insekten. Nun sind die meisten Insektenarten zwar sehr klein, und viele sind den Menschen lästig. Doch Insekten werden unterschätzt. In der Natur spielen sie eine wichtige Rolle: Sie helfen, abgestorbene Pflanzenreste und Aas zu beseitigen. Die im Boden lebenden Insekten lockern die Erde auf. Bienen, Hummeln und Schmetterlinge bestäuben Blütenpflanzen. Darum geht es unter anderem im zehnten Buch des Naturfotografen Thomas Marent.

Für Thomas Marent sind die Biodiversität und das Insektensterben ein wichtiges Thema. Die Wurzeln des Problems seien der Gifteinsatz in der Landwirtschaft, der Verlust von naturnahen Lebensräumen und die Überbevölkerung. «Der Lebensraum der Insekten wird vom Menschen immer mehr verdrängt», sagt Marent.

In seinem Buch «Die schönsten Insekten der Schweiz» zeigt er die fotogensten Insekten der Schweiz. Von Grün, Rot bis Violett ist die ganze Farbpalette vertreten. «Nur durch die Makrofotografie kann man die wahre Schönheit dieser Lebewesen zeigen», sagt er. Auf 281 Seiten sieht man allerlei Insekten so nahe wie nie. Begleitet werden die Fotos mit Texten von Pro Natura, die aufzeigen, warum die Insekten in der Schweiz bedroht sind und welche Auswirkungen das auf unser Ökosystem hat.