Die Wintersportorte buhlen um junge Gäste und versuchen Familien anzulocken. In Arosa GR wurde über die Festtage im Prätschli-Gebiet eine neue Attraktion in Betrieb genommen: Ein neues Förderband und ein Slalomparcours, der durch übergrosse, holzgeschnitzte Honigbienen und Wabenportale führt. "Honigland" nennt sich der Kinderhang - und die Holzelemente stammen wie so vieles in Arosa aus dem Aargau. Gefertigt hat sie der Holzbaubetrieb Peterhans, Schibli & Co. in Fislisbach.