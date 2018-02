Spätestens seit dem ersten Missen-Camp in Brunnen SZ am Vierwaldstättersee kennt man Jastina Doreen Riederer nicht nur in Spreitenbach. Das Model mit den langen dunkelbraunen Haaren, das schon in Zürich und Köln auf dem Catwalk lief, gehört zu den elf Finalistinnen, die um die Miss-Schweiz-Krone kämpfen.

Jene Spreitenbacher, die Jastina Doreen Riederer an diesem kalten Wintermorgen im alten Dorfkern begegnen, sind stolz auf ihre Miss-Schweiz-Anwärterin. Sie grüssen die junge Frau und wünschen Glück. Ab Freitag absolviert die 19-Jährige das zweite Miss-Schweiz-Camp im Trafohotel in Baden. Eine der elf Kandidatinnen fliegt noch raus. Jastina Doreen hofft auf das grosse Finale im Trafo und die Gunst der Jury.