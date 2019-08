Es gibt Fitnesszentren und Tanzstudios. Und dann gibt es Crossfit-Boxen. Diese werden so genannt, weil sie jeweils spartanisch eingerichtet sind und für den Sport kaum Geräte benötigt werden. Trainiert wird hauptsächlich mit dem Eigengewicht, mit Medizinbällen oder Hanteln. Crossfit setzt sich aus drei Elementen zusammen: Ausdauer, Gymnastik und Gewichtheben. In diesen Komponenten wird je eine Stunde lang trainiert, teilweise in kurzen Intervallen. Die Methode kommt ursprünglich aus Amerika, 1995 wurde dort die erste «Box» eröffnet. 2013 kam der Sport auch nach Baden. Fünf Jahre lang bot Fabio Marchesan die Trainingsmethode an der Täfernstrasse in Dättwil an. Anfang Juli zog er nun ins Industriequartier in Neuenhof.

Grund dafür: «Die Trainingsmethode ist etwas lärmig», sagt Marchesan. Denn Gewichte fallenlassen ist in einem Fitnesscenter verboten, in einer Crossfit-Box aber erlaubt. Wenn zwar ebenfalls nicht gerne gesehen. «Wir trainieren hier mit Maximalgewicht», sagt Marchesan. «Dann kann das schon mal passieren.» Das Bürogebäude in Dättwil eignete sich deshalb weniger für die Trainingsmethode.