Kräftig rührte Rolf Beeler am Mittwochabend die Käsemasse im Fondue-Topf auf dem unteren Bahnhofplatz in Baden. Als es soweit war, reicherte Schnapsbrenner Lorenz Humbel das Fondue mit traditionellem Humbel-Kirsch an und flambierte es. Stadträtin Sandra Kohler durfte als Erste ein Brot-Stückchen eintaufen und sagte: "Aagrüert isch!"

Mit der «Aarüerete» hat der Badener «Winterzauber» nun offiziell begonnen. Noch bis Sonntag, 6. Januar, hält er Einzug. Bis dahin finden in der Innenstadt verschiedene Veranstaltungen für Gross und Klein statt.