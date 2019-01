Das Budget des Wettinger 975-Jahre-Fests im 2020 beträgt 2,8 Millionen Franken. 450 000 Franken davon wollte der Gemeinderat Wettingen beisteuern und legte das entsprechende Kreditbegehren dem Einwohnerrat zur Genehmigung vor. Der Antrag der Finanzkommission, den geforderten Betrag um 100 000 auf 300 000 Franken zu reduzieren, wurde aber an der gestrigen Einwohnerratssitzung grossmehrheitlich von fast allen Fraktionen angenommen. Am Ende standen 39 Ja zu 7 Enthaltungen. Die Fraktion GLP hingegen hatte einen Rückweisungsantrag gestellt und ein neuerliches Kreditbegehren gefordert, was aber deutlich, mit 32 zu 7 Stimmen, abgelehnt wurde.