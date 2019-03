Das ehemalige Kuhn-Areal an der Alten Bremgartenstrasse in Niederrohrdorf wird wieder zum Leben erweckt: Auf dem rund 10'000 Quadratmeter grossen Gelände – eine der letzten grossen Flächen, die in der Gemeinde überbaut werden sollen – entsteht eine Siedlung mit sechs Mehrfamilienhäusern und einer gemeinsamen Tiefgarage. Nachdem sich die Bevölkerung im Jahr 2016 zum Gestaltungsplan äussern konnte (die AZ berichtete) und dieser nach einigen Anpassungen genehmigt wurde, liegt nun das Baugesuch auf. Noch bis zum 5. April können die Pläne auf der Bauverwaltung eingesehen werden. Auf direktem Weg vom Quartier ins Dorfzentrum 88 Wohnungen mit zweieinhalb bis fünfeinhalb Zimmern finden in den vier- bis fünfgeschossigen Gebäuden Platz. Durch die Überbauung, die vom Architekturbüro Egli Rohr Partner aus Baden-Dättwil verfasst wurde, führt ein Wegenetz mit Begegnungszonen, Sitzgelegenheiten und Spielplätzen. «Die Wege stehen nicht nur den Bewohnern der Siedlung, sondern auch allen anderen Nutzern offen. Dadurch können sie auf direktem Weg vom Quartier ins Dorfzentrum und umgekehrt gelangen», sagt Cindy Ebner, Stellvertretende Geschäftsführerin des Niederrohrdorfer Bauunternehmens W. Kuhn AG, das gemeinsam mit Beat Känzig die Bauherrschaft bildet. «Bezahlbaren Wohnraum schaffen» Ausgangslage für die Neugestaltung des Areals an der Alten Bremgartenstrasse war die Folgende: 2014 übernahm die Laufenburger Erne-Gruppe das Baupersonal und das Bauinventar der W. Kuhn AG, woraufhin Lager- und Deponieplätze frei wurden.

27,5 Millionen Franken investiert die Bauherrschaft in die Überbauung mit sechs Mehrfamilienhäusern

an der Alten Bremgartenstrasse.

Die Gemeinde suchte den Kontakt mit den Eigentümern. Nach erfolgreichen Gesprächen wurde schliesslich gemeinsam ein Architekturwettbewerb im anonymen Verfahren durchgeführt, bei dem die ERP Architekten AG als Siegerin hervorging. Insgesamt 27,5 Millionen Franken investiert die Bauherrschaft in die Überbauung. «Unser Ziel ist, bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen», sagt Cindy Ebner. So sollen in den Wohnungen, die teils verkauft, teils vermietet werden, sowohl Singles, junge Paare als auch ältere Personen und Familien eine neue Bleibe finden. Es gebe bereits eine grosse Interessensliste, was den Verkauf angehe.

Das Projekt wird Dynamik ins Quartier bringen. Je nach Belegung wächst die Bevölkerung um über hundert Personen. Patrik Hitz, Gemeinderat Niederrohrdorf