Der 83-jährige Walter Wolf wird vermisst. Wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilt, wurde der Vermisste zuletzt am Montag, 24. Juni 2019, um zirka 13.15 Uhr an seinem Wohnort in Würenlos gesehen.

Der derzeitige Aufenthaltsort konnte bisher nicht ermittelt werden, der Grund des Verschwindens ist unbekannt. Bisherige Suchmassnahmen der Polizei verliefen erfolglos. Eine Selbstgefährdung der vermissten Person könne nicht ausgeschlossen werden.



Signalement: zirka 170 cm, schlanke Statur, grau-weisse Haare, Brille mit Silbergestell, Langarmhemd und Stoffhose.

Personen, welche Angaben über den Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau in Baden (056 200 11 11) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.