Am frühen Donnerstagmorgen stürzte ein 70-jähriger Motorradfahrer. Wie die Kantonspolizei mitteilt, war er auf dem Bellikonerweg in Künten in Richtung Bellikon unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Er musste von einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Der Unfall wurde um 5.45 Uhr der Kantonalen Notrufzentrale gemeldet. Der Unfallhergang ist noch unklar, die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zudem wurde von der Staatsanwaltschaft Baden eine Untersuchung eingeleitet. (AZ)

Die aktuellen Polizeibilder: