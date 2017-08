1. Wir können kaum erwarten, dass es los geht

Steht am Wochenende das Züri Fäscht an, flüchtet halb Zürich in die Kurzferien. Und wer zuhause bleibt, beschwert sich über Lärm und Abfall. Anders in Baden: Seit gefühlten fünf Jahren freuen wir uns auf das grosse Fest und statt zu verreisen, bauen wir unsere Wohnzimmer kurzerhand in ein Massenlager für Verwandte und Freunde aus aller Welt um.

Aargauer vor der Badenfahrt: