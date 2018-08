Die Szenerie am Morgen kurz nach 9 Uhr beim Ländli erinnerte an einen Flughafen zur Hauptferienzeit. Erstens waren so viele Schülerinnen und Schüler anzutreffen, dass man sich den Weg durch die Menschenmasse regelrecht erkämpfen musste. Zweitens waren da – analog den Reiseführern am Flughafen – die Klassenlehrer, die Plakate in die Höhe hielten, in der Hoffnung, all ihre Schüler würden zum richtigen Verbund finden. Und als letzte Analogie zum Flughafen gab es auch Schüler, die beim falschen Gate eincheckten respektive ihr neues Klassenzimmer partout nicht finden konnten (oder wollten).

Nach nur vier Monaten Bauzeit ist das Schulprovisorium auf der Ländliwiese in Betrieb genommen worden. In den nächsten drei Jahren werden hier rund 640 Oberstufenschüler von rund 60 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet, während in der Burghalde ihr neues Schulhaus für knapp 100 Millionen Franken entsteht. Es handelt sich dabei um 22 Bez- sowie je vier Sekundar- und Realschulklassen. «Bereits in der ersten Ferienwoche wurden an die 2000 Kisten gezügelt und alles neu beschriftet», sagt Schulleiter Jethro Gieringer. In der letzten Ferienwoche hätten die Lehrkräfte dann alles eingerichtet, weshalb man heute bereit sei, hier auf der Ländliwiese den Schulbetrieb aufzunehmen.