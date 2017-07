Die Fässer werden bis zur Einlagerung in ein Tiefenlager in Würenlingen zwischengelagert, wie die Betreiberin Zwilag am Mittwoch mitteilte.

Im Plasma-Ofen werden bei Temperaturen von bis zu 20'000 Grad Celsius organische und anorganische Stoffe thermisch zersetzt und eingeschmolzen. Die Radioaktivität kann durch dieses Verfahren zwar nicht verringert, das Volumen jedoch verkleinert werden.

Die 23. Verarbeitungs-Kampagne im Plasma-Ofen dauerte vom 18. April bis 7. Juli. Die Zwilag ist eine Aktiengesellschaft der Schweizer AKW-Betreiber.