5G-Gegner befürchten Strahlung bis an Nachttisch – aber verlieren Abstimmung um Smart-Meter deutlich

An der Gemeindeversammlung vom Dienstag stand für die Einführung von Smart Metern ein Kredit von rund, 1,8 Millionen Franken zur Debatte. Im Rahmen der Energiestrategie 2050 sollen die bestehenden Elektrizitätszähler gegen «die intelligenten Messsysteme», wie es im Traktandenbericht heisst, ausgetauscht werden. Bis 2027 ist der Einbau bei mindestens 80 Prozent der Haushalte geschehen. 3700 Zähler befinden sich in Würenlos. Sie gehören den Technischen Betrieben Würenlos (TBW), die wiederum im Besitz der Gemeinde ist.

Gegner der 5G-Technologie haben sich bisher vor allem gegen das Aufstellen und Aufrüsten von Mobilfunk-Antennen gewehrt. In Würenlos geht der Widerstand weiter: Im Dorf an der Grenze zum Kanton Zürich wehren sich 5G-Gegner gegen die Einführung von modernen Stromzählern, sogenannten Smart Metern.

Andreas Pestalozzi, ein Physiker und pensionierter Bezirkslehrer, wehrte sich für die «IG Mitsprache 5G zWürelos» gegen die geplante Anschaffung. Der IG gehe es nicht um die Anschaffung der Smart Meter an sich, sagte Pestalozzi. Er befürchte, dass elektromagnetische Strahlung sich von den Smart Metern über alle Leitungen im Haus verteilt, bis zum Nachttischchen.

«Die Information der Gemeinde über gesundheitliche Risiken der Bevölkerung finden wir völlig ungenügend», sagte er. Seine Forderung: «Wir beantragen die Rückweisung des Geschäfts, kombiniert mit dem Auftrag an den Gemeinderat, eine Regelung zu erarbeiten, die einen smarten Betrieb mit möglichst minimalen elektromagnetischen Emissionen ermöglicht.» Diese Regelung könnte in einem halben Jahr erarbeitet werden. Die IG hatte bereits vor der Gemeindeversammlung einen offenen Brief an die Würenloser Haushalte verteilt.

Vizeammann Kunz wies den Vorwurf der ungenügenden Information zurück. Die Sendeleistung der Smart Meter sei emissionsarm, hielt er dagegen. Der TBW-Geschäftsleiter Richard Leiter ergänzte: «Die Strahlung ist nur ein Bruchteil von dem, die wir heute haben.»

Für Laien der Materie blieb es allerdings schwierig, die Argumente gegeneinander abzuwägen. In diesem Sinn sprach die Gemeindeversammlung (167 Anwesende) dem Gemeinderat schliesslich ihr Vertrauen aus: Sie lehnte den Rückweisungsantrag mit 28 Ja- zu 99 Nein-Stimmen ab. Den Kredit nahm sie daraufhin mit grossem Mehr an. Die Smart Meter sollen von 2021 bis 2023 in Würenlos montiert werden.