Noch befindet sich das Mobilfunknetz der fünften Generation (5G) im Aufbau. Die Anbieter nehmen derzeit aber Antenne um Antenne in Betrieb, Swisscom etwa will bis Ende Jahr 90 Prozent der Bevölkerung mit der neuen Technologie versorgen. Auch in der Region Baden und Zurzach investieren die Mobilfunkanbieter ins 5G-Netz, das eines Tages das Internet der Dinge ermöglichen soll, also die Vernetzung von Maschinen und Geräten fast in Echtzeit. Laut Bundesamt für Kommunikation stehen in den beiden Bezirken bereits acht Mobilfunkantennen der neusten Generation. Dass die Gemeinden oftmals keine Kenntnis davon haben, wo überall auf ihrem Gebiet 5G-Anlagen stehen, zeigte sich bereits diesen Februar in Baden: Sunrise rüstete die Anlage auf dem Dach der Liegenschaft an der Stadtturmstrasse 8 auf den neusten Standard um, ohne dass die Eigentümerin, eine Anlagestiftung, oder die Stadt Baden davon Kenntnis hatten.

Aus den Medien davon erfahren Kaum zu glauben: Teilweise befinden sich 5G-Antennen sogar auf Dächern von Rat- und Gemeindehäusern, ohne dass die örtlichen Behörden davon wussten. Der Wettinger Gemeindeschreiber Urs Blickenstorfer sagt auf Anfrage: «Wir hatten bis zur Berichterstattung in den Medien tatsächlich keine Kenntnis über die drei Standorte in der Gemeinde. Einer befindet sich effektiv auf dem Rathausdach.» Diese Zeitung publizierte am 2. Mai die Karte mit allen Standorten von 5G-Antennen im Bezirk Baden (siehe unten). All diese Antennen seien bereits in Betrieb, teilte das Departement Bau, Verkehr und Umwelt gestern auf Anfrage mit.