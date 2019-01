Diese Woche übergab Stadtammann Markus Schneider den Check feierlich an die TaBa-Leitung. In Zusammenarbeit mit den Badener Quartiervereinen und der ehemaligen Feuerwehr Rütihof fand am 22. Dezember 2018 bereits zum 31. Mal der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf des Stadtforstamtes Baden statt. Der Erlös von 5200 Franken kam in diesem Jahr vollumfänglich der TaBa Tagesbetreuung für Kinder in Baden zugute. Die Verantwortlichen der TaBa freuen sich sehr über die Spende und werden den Betrag für eine spezifische Weiterbildung im Bereich der Mittagsbetreuung einsetzen, heisst es in einer Mitteilung. (az)