34. ... an der Fluh klettern, der knapp 30 Meter hohe Übungsfels von Unterlandkletterern zwischen Untersiggenthal und Siggenthal Station. Das Auto kann man in Untersiggental beim Friedhof Schachen parkieren. Der Einstieg in die senkrechte Felswand befindet sich in Nähe im Wald (dem Waldweg folgen, nach zwei Minuten beim Brunnen den Weg wählen, der wieder aus dem Wald führt und nach ca. 15 Minuten erreicht man die Fluh). Weitere Infos finden Sie auf kletterfux.ch oder hikr.org