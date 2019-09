Montagvormittag: Wie schlimm fällt der Kater nach dem grossen Fest aus?

Pius Graf: Ganz ehrlich: Ich verspüre eigentlich keinen grossen Kater, sondern viel mehr eine grosse Zufriedenheit und Dankbarkeit.

Also kein typischer Blues, wie er sich nach grossen Festen gerne einstellen kann?

Nur ein ganz wenig, als ich heute auf den sozialen Medien und in der Zeitung nochmals die Bilder durchgegangen bin – und dabei auch gemerkt habe, dass es am Fest noch viel mehr zu erleben und entdecken gegeben hätte. Und ja, als ich heute Morgen über den Postplatz lief und vieles bereits wieder abgebaut war, da kam bei mir schon ein bisschen Wehmut auf.

Apropos Kater: Sie haben ja auch am Treppenlauf über 800 Meter und insgesamt 500 Höhenmeter teilgenommen. Auch kein Muskelkater?

Nein, was wohl auch daran liegt, dass ich es mit einer Zeit von über 11 Minuten eher gemütlich angegangen bin. Mein 15-jähriger Sohn hat mich um über fünf Minuten geschlagen (lacht).

Sie sind also nicht mit Podest-Ambitionen angetreten?

Nein. Hierfür wäre nur schon die Vorbereitung alles andere als ideal gewesen, haben wir doch kurz vor dem Rennen noch das offizielle Fest-Mittagessen eingenommen; inklusive feiner Torte zum Dessert.

Oft ist es ja bei Partys oder Festen so, man freut sich wahnsinnig auf diese und ist am Schluss vor lauter Vorfreude fast ein bisschen enttäuscht, wenns nicht ganz so rauskommt, wie man sich das erhofft hat. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Es war sogar noch besser, als ich mir das erhofft und gewünscht hatte. Wie so viele andere habe auch ich wettermässig auf das Wochenende hin gezittert. Irgendwann habe ich mir dann aber gesagt, es kommt wie es kommt. Unter dem Strich hatten wir jetzt – mit Ausnahme vom Sonntag – sogar sehr grosses Wetterglück. Es war einfach wahnsinnig, was auf dem Festgelände abging. Der Postplatz und die Badstrasse waren schlicht und einfach geniale Festgebiete. Zehntausende Besucher sorgten für eine fantastische Stimmung. Eines meiner Highlights war der zweiter Teil der Theatertrilogie ‹Ännet!›. Da hatte ich richtig Gänsehaut und ich habe manch feuchtes Auge beobachtet. Das Theater ist sehr vielen Menschen regelrecht unter die Haut gegangen. Sehr gut gefallen hat mir auch das Lichtkonzept mit den Girlanden, die dem Fest einen besonderen Zauber verliehen.