Klumpenrisiko in Baden

Der Badener Stadtammann Geri Müller ist sich sicher: «Der Stellenabbau wird Auswirkungen auf die Stadt und die Region haben. Für Restaurants, Läden und Kinos wird der Abbau spürbar sein. Das war auch vor zwei Jahren der Fall, als General Electric im ganzen Aargau 900 Stellen abbaute.» In Baden habe es in der Vergangenheit schon mehrere Erdbeben mit Jobverlusten gegeben, beispielsweise in den 1980er-Jahren beim Zusammenschluss von BBC und Asea zur ABB. «Immer wieder hat sich die Region erholt, und ich bin zuversichtlich, dass dies erneut gelingen wird», sagte der Stadtammann.

Schon vor vier Jahren habe der Stadtrat Massnahmen ergriffen, um das Klumpenrisiko zu vermindern. Die drei grössten Firmen in der Stadt – ABB, Axpo und General Electric – sowie auch Ansaldo und seit diesem Herbst Doosan sind in der Energiebranche tätig. Entsprechend sinken bei einer Depression in der Energiebranche die Steuereinnahmen für die Stadt. Vor zehn Jahren bezahlten die drei Grossfirmen Aktiensteuern in Höhe von 23,92 Millionen Franken.