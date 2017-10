Der Gemeinnützige Frauenverein SGF Baden unterstützt seit 1917 soziale Projekte für Jung und Alt sowie benachteiligte Menschen in der Stadt und in der Region Baden. 2016 richtete er beispielsweise Vergabungen in der Höhe von 56'884 Franken aus.

Zu den Aktivitäten des Vereins zählen unter anderem die seit 1919 bestehende Brockenstube an der Mellingerstrasse 27a in Baden sowie – seit 2015 – die Kinderbrocki im Untergeschoss der vereinseigenen Liegenschaft an der Haselstrasse 6, Baden. Die Erlöse der Brockenstube und der Kinderbrocki gehen an soziale Projekte sowie benachteiligte Menschen in der Region Baden. Informationen: Gemeinnütziger Frauenverein Baden, Haselstrasse 6, 5400 Baden, Tel.: 079 265 62 79; sgf-baden-ch; Spendenkonto: 50-10389-5. (AZ)