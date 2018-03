Johannes Jenny hat eine klare Meinung zu freilaufenden Katzen: Sie jagen Vögel und Eidechsen, damit schaden sie der Artenvielfalt in der Schweiz. Jäger sollen verwilderte Katzen deshalb abschiessen müssen.

Katzenliebhaber haben den Geschäftsleiter von Pro Natura Aargau deshalb auf dem Kicker: Regelmässig erhält der Drohungen wegen seiner Aussagen.

Klar also, dass Jenny einen Platz haben muss im neuen SRF-Dok-Film «Katzen und ihre Menschen». In dem Film werden Katzenliebhaber und ihre Haustiere porträtiert. Und auch Umweltschützer wie Jenny, welche die Auswirkungen der Raubtiere auf die Artenvielfalt in der Schweiz kritisieren.

Jenny sagt im Film einmal mehr seine Meinung zu streunenden Katzen. Dabei ist er kein Katzenhasser. Er hat selber eine Familienkatze, ein Tigerli Namens Milli. Und ausgerechnet Milli macht, was Katzen laut Jenny nicht tun sollten: Sie macht Jagd auf seltene Eidechsen.

Jenny baut nämlich in seinem Garten ein Trockenbiotop. Dort sollen Eidechsen ein Daheim finden. Büsi Milli darf in seinem Garten unterwegs sein und interessiert sich ebenfalls für das Biotop. Genauer: für die Bewohner darin. Im Film ist zu sehen, wie Milli munter Jagd macht auf Eidechsen. Sehr zu Jennys Ärger. «Oh nein, jetzt nimmt sie genau die», ruft Jenny. Er will noch eingreifen, aber es ist zu spät. «Jetzt hat Milli sie erwischt.»