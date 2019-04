Auf Facebook wurde in der Region Aarau am Donnerstag die Meldung geteilt, dass in Rombach zwei kleine Hunde ausgesetzt worden seien. Auf Anfrage bestätigt Daniel Ringier, Chef der Stadtpolizei Aarau, dass am frühen Mittwochnachmittag eine entsprechende Meldung eingegangen war. Konkret wurde gemeldet, dass vor der VOI-Migrosfiliale zwei Hunde schon seit Stunden angeleint seien. Die Auskunftsperson selber schreibt auf Facebook, er habe die Hunde um 8 Uhr beim Einkaufen erstmals gesehen, und als sie nach dem Mittag immer noch am selben Ort waren, habe er die Polizei informiert.

Die Tiere sind nun in guten Händen: In Absprache mit dem Kantonalen Veterinärdienst seien die Hunde noch am Mittwoch ins Tierheim des Aargauischen Tierschutzvereins in Untersiggenthal gebracht worden, so Stapo-Chef Daniel Ringier. Die Stadtpolizei hat versucht, die Halter zu ermitteln. Die Hunde sind zwar gechipt, aber: «Beide Tiere waren mit bis jetzt für uns nicht identifizierbaren Chipnummern versehen», so Ringier. «Wir gehen davon aus, dass es sich um im Ausland gechipte Tiere handelt. Die Erhebungen diesbezüglich laufen.»