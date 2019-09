Ein 27-jähriger Schweizer war am Montagmorgen gegen 6 Uhr in Aarburg in seinem Volvo V60 auf der Oltnerstrasse unterwegs. Während der Fahrt in Richtung Olten geriet der Automobilist kontinuierlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte schlussendlich frontal mit dem korrekt entgegenkommenden Lastwagen. Der Autolenker verletzte sich bei der Kollision leicht, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.



Gleich erging es einem 57-jährigen Portugiesen, welcher mit seinem Lastwagen ebenfalls am Montag kurz vor 06.45 Uhr auf der Autobahn A1 Höhe Lenzburg in Richtung Bern unterwegs war. Auch dieser geriet kontinuierlich von der Ideallinie ab und kollidierte zuerst mit der Rand- und im Anschluss mit der Mitteileitplanke.



Gegenüber der Polizeipatrouille gaben beide Lenker an, kurz eingeschlafen zu sein, worauf sie die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren haben, wie die Kantonspolizei weiter mitteilt. An allen Fahrzeugen sowie an der Autobahnanlage entstand grosser Sachschaden.

Beim Lenker des Verkehrsunfalles auf der Autobahn konnte anlässlich der Tatbestandsaufnahme Alkoholgeruch festgestellt werden. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau wurde eine Blutprobe angeordnet.



Die Kantonspolizei Aargau nahm den beiden Unfallverursachern den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes. (gia)