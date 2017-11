Das neue Reglement über die Nutzung des öffentlichen Grunds, das jährlich rund 50'000 Franken mehr in die Aarauer Stadtkasse spülen soll, kommt nicht überall gut an. Aufgescheucht wurden vor allem die Betreiber von Boulevardrestaurants, die allein rund 40'000 Franken tiefer in die Tasche greifen sollen.

Die Frage stellt sich daher: Hat der Stadtrat übers Ziel hinausgeschossen? Würde Aarau mit der Totalrevision des Reglements, so wie sie nun vorliegt, zur grössten Gebührenhölle für Strassencafé-Betreiber weit und breit?

Ein Vergleich mit den entsprechenden Gebühren in einigermassen vergleichbaren Städten ist angezeigt. Wie sieht es in andern Mittellandstädten an Aare und Limmat aus – in Baden, Olten und Solothurn? Ein Vergleich hat freilich ein paar Haken, weil es ganz unterschiedliche Modelle gibt. In Baden und Luzern beispielsweise gibt es Abstufungen nach Zonen. In Aarau auch, aber praktisch die ganze Innenstadt wird in die teuerste Zone 1 eingeteilt.

Progressive Belastung in Aarau

Was Aarau von den anderen Städten vollends unterscheidet, ist die progressive Belastung: In Aarau steigt der Quadratmetertarif schrittweise mit der Grösse der genutzten Fläche an. Das Ganze ist ein ausgeklügeltes System, mit dem offensichtlich die kleinen Lokale bevorzugt werden sollen (siehe nachfolgende Box).