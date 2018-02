Ob wegen des öffentlichen Drucks oder aus freien Stücken – Fakt ist: Seit Anfang Jahr gibt es tatsächlich die Stadion-Taskforce, bestehend aus Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker (FDP) sowie seinen Stadtratskollegen Daniel Siegenthaler (SP) und Hanspeter Thür (Grüne). Ihr Vorhaben: mit der HRS Alternativpläne auszuhandeln. Denn alle Beteiligten wissen: Bis zum Erhalt einer Baubewilligung für die vier Hochhäuser ist die Frist der Swiss Football League (SFL), in der mit dem Stadionbau begonnen werden muss, abgelaufen. Was gleichbedeutend wäre mit dem Ende der Super-League-Perspektiven für den FC Aarau.

«Konstruktive Gespräche»

Gemäss Hanspeter Thür ist einiges im Tun: «Die dritte Sitzung mit der HRS steht kurz bevor. Wären die bisherigen Gespräche nicht konstruktiv verlaufen, käme es nicht so rasch zum nächsten Treffen.» Mehr will Thür nicht sagen. Verständlich: Das Thema ist ein heisses Eisen und die HRS am längeren Hebel. Kommt dazu: Das Zeitfenster ist knapp. Zwar hat die HRS versprochen, bis Mitte Mai mit Abrissarbeiten im Torfeld Süd zu beginnen, um die ansonsten ablaufende Baubewilligung für das Stadion aufrechtzuerhalten.

Aber auch so muss es schnell gehen: Bis 2021 muss mit dem Stadionbau begonnen werden, ansonsten läuft die erwähnte Frist der SFL ab. Thür: «Wir verfolgen in den Gesprächen mit der HRS das klare Ziel, spätestens 2021 mit dem Bau zu beginnen. Unsere Erwartung ist es, zeitnah eine Lösung zu finden. Aber die Angelegenheit ist komplex. Auch wenn alle Parteien lösungswillig sind, ist das noch lange kein Freipass für positive Resultate.» Ende März, so Thürs Hoffnung, könne man mehr sagen: «Wir wollen erst dann informieren, wenn Fleisch am Knochen ist.

