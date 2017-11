In einem Offenen Brief an die aktiven und künftigen Stadträte macht die vom ehemaligen FCA-Präsidenten Michael Hunziker geleitete Gruppierung «Meinstadion.ch» Druck, signalisiert aber auch Entgegenkommen.

Druck macht sie, indem sie vom Stadtrat verlangt, dass er die Generalunternehmerin HRS dazu bringt, den neuen Stadionpreis bis am 15 Dezember bekannt zu geben (dem Vernehmen nach 50 statt der ursprünglichen 39 Millionen Franken). Oder dass der Stadionbau vom Bewilligungsverfahren für die drei Hochhäuser entkoppelt wird.

Entgegenkommen signalisiert die Gruppierung «Meinstadion.ch», indem sie vorschlägt, eine Volksabstimmung über den Bankkredit von acht Millionen Franken durchzuführen. «Um weitere Verzögerungen zu verhindern», wie die Gruppierung schreibt.