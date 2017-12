Das Ringen um ein neues Fussballstadion in Aarau geht in die nächste Runde. Nur 24 Stunden nachdem die Bauherrin HRS ihren Zeitplan für das Projekt mit vier Hochhäusern präsentiert hatte, gingen am Freitagmorgen die Initianten von «meinstadion.ch» an die Öffentlichkeit – mit harten Worten.