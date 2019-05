In Oberentfelden ist es am Dienstagabend zu einer Kollision zweier Velofahrer gekommen. Der Unfall ereignete sich um 19.10 Uhr an der Köllikerstrasse. Ein 57-Jähriger fuhr auf dem Trottoir Richtung Oberentfelden. Ein 30-Jähriger bog aus dem Gelände «Alte Bürstenfabrik» in die Köllikerstrasse ein, worauf die beiden Männer kollidierten. Der 57-Jährige erlitt Kopfverletzungen und wurde ins Spital eingeliefert.

Die Aargauer Kantonspolizei klärt den Unfallhergang ab, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Untersuchung.

