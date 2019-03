Am Donnerstag war es erneut zu einem Unfall auf der Staffeleggstrasse gekommen, allerdings nicht in der Kurve Brunnmatt, sondern weiter nördlich; zwischen dem Abzweiger Asp und dem Dorf Densbüren. Die Kantonspolizei meldete gestern eine frontal-seitliche Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Laut der Mitteilung war ein Mann in einem kleinen Toyota kurz nach 17 Uhr von der Passhöhe in Richtung Densbüren unterwegs. «Aus bisher noch unbekannten Gründen geriet er dabei auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem korrekt entgegenkommenden Kleintransporter frontal-seitlich kollidierte», so die Kantonspolizei weiter. Es handelte sich beim zweiten Fahrzeug um einen Mercedes-Lieferwagen. Die beiden Lenker, 40 und 55 Jahre alt, waren alleine in ihren Fahrzeugen. Beide wurden beim Unfall verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Die Strasse war mehrere Stunden lang gesperrt. Die Kantonspolizei sucht Zeugen: Tel. 062 835 81 81. (NRO)