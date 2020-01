Tourist fährt auf Staffeleggstrasse zu schnell und prallt in Mauer – Auto fängt Feuer

Der Unfall ereignete sich am Morgen, kurz vor 8 Uhr, auf der Staffeleggstrasse. In seinem Mietauto, einem Peugeot 508, war der 27-jährige Kanadier von der Staffelegg in Richtung Aarau unterwegs – viel zu schnell, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über sein Auto, prallte gegen eine Mauer, woraufhin der Peugeot Feuer fing.

Der Kanadier wurde verletzt, konnte aber selbstständig aus dem Auto steigen. Die Ambulanz brachte ihn ins Spital. Am Auto entstand gemäss Polizeimeldung Totalschaden.

Warum es zum Unfall kam, ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet. Der Kanadier musste seinen Führerausweis abgeben.