Am Sonntag morgen kurz nach 6 Uhr verlor ein bergwärts fahrender Automobilist (29) die Kontrolle und riss den Pfosten eines Bushäuschens ein. Dieses stürzt danach in sich zusammen. Das Auto mit deutschem Kennzeichen kam schliesslich an einem Baum auf dem Dach liegend zum Stillstand. Das meldete ein Leserreporter.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Vorfall. Der Fahrer sei leicht verletzt worden, war aber alkoholisiert. Der Atemalkoholtest habe einen Wert von über einem Promille ergeben.