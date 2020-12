Strolchenfahrt mit Kollegen: 16-Jähriger baut Unfall – tags darauf begleitet ihn die Mutter zur Polizei

Am Montag erschien ein 16-Jähriger mit seiner Mutter auf dem Polizeiposten in Aarau und meldete, dass er in der vergangenen Nacht mit einem Auto einen Unfall verursacht habe.

Es stellte sich heraus, dass ein Kollege des Melders, ein 15-jähriger Knabe, an dessen Wohnort ein Auto entwendete und mit mehreren Kollegen im Raum Oberentfelden eine Spritztour unternahm.

Nach einem kurzen Unterbruch übernahm der Melder das Steuer und fuhr in Oberentfelden durch die Industrie. Dabei verlor dieser die Herrschaft über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Strassenschild. Ohne den Unfall der Polizei zu melden und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhren die Jugendlichen an den Wohnort zurück und parkierten das Fahrzeug am angestammten Platz.



Am Fahrzeug sowie an der Strassenanlage entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Alle Beteiligten werden nun bei der zuständigen Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (az)

