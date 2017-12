Es gibt nur wenige American-Football-Vereine in der Schweiz. Einen davon in Buchs: die Argovia Pirates. Seit 2014 trainieren sie auf der Buchser Schul- und Sportanlage Suhrenmatte und richten hier auch ihre Meisterschaftsspiele aus.

Dagegen regt sich Widerstand: Im Mai 2017 ging beim Gemeinderat eine Peti- tion mit 38 Unterschriften der Anwohnerschaft ein. Initiant ist nach AZ-Recherchen ein SVP-Einwohnerrat. Die Unterzeichner forderten, dass die Argovia Pirates nicht mehr auf die Suhrenmatte dürfen, weil «die Lärmemissionen mit ihrer Anwesenheit stark gestiegen sind» und «auch das Verkehrsaufkommen entsprechend zugenommen habe», heisst es in einer Medienmitteilung des Gemeinderats. Die Zufahrt zur Schulanlage erfolgt via Zopf- oder Lochmattweg, beides Tempo-30-Quartierstrassen.

Der Gemeinderat hat im September und Oktober Gespräche mit den Petitionären sowie mit den Argovia Pirates geführt. Im November gingen die Pirates selber auf die Strasse, um Unterschriften zu ihrer Unterstützung zu sammeln – über 200 Personen aus Buchs hätten die Gegenpetition unterzeichnet, heisst es in der Mitteilung des Gemeinderats. Nun hat dieser entschieden: Die Footballer dürfen sicher während der Saison 2018 noch auf der Anlage Suhrenmatte bleiben. Wie es danach weitergeht, will der Gemeinderat erst entscheiden, nachdem er einige Erhebungen getätigt hat.

Man habe Verständnis für beide Seiten, betont der Gemeinderat. «Ein Verbot des American-Football-Betriebs würde eine wesentliche Einschränkung des ordentlichen Sportbetriebs auf einer öffentlichen Schul- und Sportanlage bedeuten», hält er in seiner Medienmitteilung fest. Eine solche Einschränkung hätte präjudiziellen Charakter. «Der Gemeinderat kann ohne fundierte Grundlagen einen Entscheid mit einer derartigen Tragweite nicht treffen», heisst es in der Mitteilung. «Er hat deshalb entschieden, fachlich abgestützte Abklärungen, namentlich die Lärmemissionen betreffend, vorzunehmen und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu überprüfen.» Das werde einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die Argovia Pirates sind ein relativ junger Verein, der stetig wächst. Eben erst wurde ein neues U16-Juniorenteam (Flag Football) ins Leben gerufen. «In unserem Verein hat es für alle einen Platz – auch für solche, die in anderen Sportvereinen ausgegrenzt werden», schreiben die Pirates auf ihrer Website. «Jeder ist herzlich willkommen, egal ob klein, gross, schlank oder pummelig.» Im Dezember werden Probetrainings angeboten.

Infos gibts auf www.argovia-pirates.ch (AZ)