Auf beides musste sie lange warten: Privat dürfte die Grundsteinlegung für das Haus, das sie zusammen mit ihrem Mann Sigi Ladenbauer an traumhafter Lage in Wettingen baut, von spezieller Bedeutung sein. «Altes Haus weg – Grundstein für neues Zuhause gelegt. Zügelkisten noch nicht gepackt, aber der Countdown läuft!», schrieb Karin Bertschi auf Facebook.

Eine weitere Sternstunde gibts für die Unternehmerin am kommenden Sonntag: Sie hatte lange darauf warten müssen, bis SRF den «Reporter» über sie zeigt (Titel: «Die Eigenwillige»). Die letzten Szenen wurden am 1. November beim Spatenstich für den Recy-clinghof in Spreitenbach gedreht. Es sah damals danach aus, als würde es nur wenige Wochen dauern, bis der Film ausgestrahlt wird. Doch dann gab es Verzögerungen.

Aber dafür erhält Karin Bertschi jetzt den sehr guten Sendeplatz an Ostern (21.40 Uhr auf SRF 1). Im Pressetext schreibt SRF dazu: «Im Moment des Erfolgs dankt die SVP-Frau zuerst Gott. Sie lebt nach den christlichen Werten einer Frei- kirche. Ihr Glaube habe sie entscheidend beeinflusst bei der Wahl der politischen Partei, verrät sie unserem Reporter Christian Vogt.» (uhg)