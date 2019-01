Hier verteilt die Kantonspolizei Aargau am Montag Flugblätter mit Fotos der getöteten Frau und ihres Hundes: «Wir wollen gezielt Passantinnen und Passanten ansprechen, die mit dem Hund unterwegs sind, am Walken oder spazieren sind, ob sie allenfalls diese Frau kennen, oder ob sie etwas Verdächtiges wahrgenommen haben», sagt Roland Pfister, Kommunikationschef der Kantonspolizei Aargau.

Es ist die Strecke, auf der Hildegard Enz-Rivola vor ihrem Tod jeden Morgen mit ihrem Hund spazieren ging. Vom Kraftwerk in Aarau bis zum Entennest in Schönenwerd und zurück.

Vier Tage nachdem jemand Hildegard Enz-Rivola in ihrem Zuhause an der Erlinsbacherstrasse in Aarau getötet hat, fehlt vom Täter noch jede Spur. Am Donnerstagabend vergangener Woche fanden sie ihre Nachbarn blutüberströmt vor ihrem Wohnungseingang. Der Täter hatte ihr mit einem Messer zahlreiche Stichverletzungen zugefügt.