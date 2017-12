Der Schnee muss weg. Bevor das Fussballspiel des FC Aarau gegen Chiasso gestern Samstag angepfiffen werden konnte, musste der Platz vom Schnee befreit werden. Am Freitag war das Brügglifeld schneebedeckt. Am Samstag mussten also die Verantwortlichen anpacken. Und da die Junioren auswärts spielten und nicht bei der Schneeräumung helfen konnten, setzte der FCA auf seine Fans.

In einem Facebook-Aufruf schilderten sie die Lage. Dringend seien noch Helfer gesucht, die den Schnee vom Platz schippen. Um 9 Uhr wollte man sich treffen.