Es geschah am Samstagnachmittag auf einer Parkbank am Küferweg in der Nähe des Gränicher WSB-Bahnhofs: Ein Mann bedrängte eine Frau in sexueller Absicht. Die 28-Jährige wehrte sich, bis der Unbekannte von ihr abliess und flüchtete. Die Frau blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Der Mann war ca. 40-jährig, 180 cm gross und schlank. Er trug kurze braune Haare, einen Bart, ein helles T-Shirt und Jeans.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat eine Untersuchung eröffnet. Die Kapo ermittelt und sucht Zeugen (Telefon 062 835 80 26).

