Der Aufruf von Facebook-Nutzerin Jasmin Notter sorgt in Suhr für Aufruhr: «Am Samstag, dem 24.6.2017, wurden in Suhr am Gysluaweg 5 sechs erwachsene Katzen in einer zu kleinen Schachtel, zugeklebt mit ein paar Löchern, vor dem Block abgestellt.» Bei den Tieren handelt es sich um vier schwarze und zwei getigerte Katzen im Alter zwischen 1 und 10 Jahren. Vom Besitzer fehlt jede Spur: «Sie waren nicht gechipt», schreibt Notter in ihrem Facebookpost weiter.