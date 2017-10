Am Markt-Perimeter hat sich indes nichts geändert: Graben, Färberplatz, Schlossplatz, Zwischen den Toren. Weiter in die Altstadt vorstossen will der Rüeblimärt-Verein nicht. Etwa 140 Stände werden zu sehen sein, etwa gleich viele wie letztes Jahr, alle mit viel Liebe zum Detail geschmückt. Einzige kleine Neuerung: Zwischen den Toren hat es nur noch eine Reihe Stände statt zwei wie bisher. Die Stadtpolizei habe das so verfügt, sagt Käser. Man hat für die betroffenen Aussteller anderweitig ein Plätzli gefunden.