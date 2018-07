Ein 70-jähriger Töffli-Fahrer kam am Sonntag kurz nach 18 Uhr in Aarau zu Fall, nachdem er den Kreisverkehr an der Tellistrasse verlassen hatte.

Laut der Kantonspolizei touchierte er vermutlich einen Randstein und verursachte so einen Selbstunfall. Der Senior, welcher keinen Schutzhelm trug, erlitt bei seinem Sturz Kopfverletzungen. Eine Ambulanz brachte den 70-jährigen Schweizer daraufhin ins Spital.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete ein Verfahren und ordnete eine Blutentnahme an. (cki)

