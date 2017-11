Auch die SBB hat das Recht, gescheiter zu werden. Jetzt nimmt sie dieses für sich in Aarau in Anspruch. Schon im Dezember wird auf der grossen Anzeigetafel im Bahnhof wieder das zu lesen sein, was Bahnkunden vor allem wissen wollen: die Abfahrtszeiten. Das hat eine SBB-Delegation unter der Leitung von SBB-CEO Andreas Meyer dem Landammann des Kantons Aargau, Stephan Attiger, versprochen.

Im Sommer 2015 hatte die SBB den erst fünfjährigen mechanischen Faltblattanzeiger durch neue LED-Tafeln ersetzt. Gleichzeitig stellte sie auf der Ostseite, auf der Seite des Hauptkundenstroms, die Zugsinformationen ein und schaltete stattdessen Werbung auf – was zu teils heftigen Protesten und erhitzten Gemütern führte.

«Dieses Konzept hat sich für Kunden nicht bewährt», heisst es in einer Mitteilung zum Spitzentreffen des Regierungsrates mit dem SBB-Topmanagement. Deshalb würden die SBB nun reagieren. «Abfahrts- und Störungsinformation sowie Werbung werden künftig neu positioniert.» (uhg)

So sah die alte Faltblattanzeige aus: