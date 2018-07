Wegen Sanierungsarbeiten auf dem Flachdach, brach am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr auf dem Mediapark in Aarau ein Brand aus. Hitze und Rauch gerieten durch den Einbruch eines Oberlichts auch in das Innere des Gebäudes. Neben Polizei und Ambulanz standen die Feuerwehren Aarau, Suhr und Buchs mit etwa 130 Leuten im Einsatz.