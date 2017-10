Jessica Wipfli ist seit Dienstag 22 Jahre alt. Vor drei Wochen wurde sie zum Leutnant der Militärmusik befördert. Seit 15 Monaten leistet sie – mit kleinen Unterbrüchen – in der Kaserne Aarau Dienst. Anfänglich mit der Querflöte und dem Piccolo, heute vor allem mit dem Dirigenten- oder ab und zu mit dem Tambourmajorstab. Die Bernerin sagt: «Es macht Eindruck, wenn eine junge Frau vor 88 Männern steht und ihnen sagt, wos lang geht.» Eine Frau Leutnant in der Militärmusik – das ist sehr selten. Denkt Jessica Wipfli bereits an den nächsten Karrieresprung? «Ich will sicher nicht Berufsmilitär werden», sagt die Absolventin des Gymnasiums (Profil Musik). Aber: «Ich könnte mit vorstellen, in zwei bis drei Jahren Kompanie-Kommandant zu sein.» Vorerst hat sie allerdings ganz andere Pläne: Sie möchte sich nach einem sechsmonatigen Praktikum in einem Gesundheitsbetrieb zur Hebamme ausbilden lassen.

«Warum nicht Dienst leisten?»

Die Mitglieder der Militärmusik RS 16-2/17 haben 15 von 21 RS-Wochen geschafft. Sie haben Dutzende Zeremonien begleitet und Saalkonzerte gegeben (etwa letzte Woche in Buchs). Mit funkelnden Augen erinnerte sich Jessica Wipfli an ihr erstes Konzert als Dirigentin: «Es war in Altdorf. Ein sehr spezielles Gefühl. Man steht vor den 88 Personen. Alle sehen Dich an, sind bei Dir, wollen gut spielen.» Neben dem musikalischen ist Frau Leutnant ein militärisches Erlebnis in besonderer Erinnerung. Sie hat die Kompanie in einer Nachtübung von Adligenswil LU auf die Rigi hinauf geführt. «Eine solche Leistung geht nur in der Gruppe», erzählt Leutnant Wipfli. Das Schönste sei die Kameradschaft. «Während des Rigi-Aufstiegs wurden wir zusammengeschweisst.» Die Bernerin erinnert sich an die Offiziersschule: «Damals bin ich extrem über mich hinausgewachsen.»

Warum tut sie sich als Frau freiwillig die Strapazen des Militärs an? Jessica Wipfli kontert mit einer Gegenfrage: «Warum sollte ich als Frau nicht Dienst leisten?» Sie liebe die Herausforderung und es sei eine grosse Chance, so jung eine so grosse Gruppe Menschen zu führen. «Der Reiz besteht darin, mit Menschen gut zu arbeiten», betont Wipfli. Zudem komme man als Militärmusiker viel herum: von Genf über das Tessin bis in die Ostschweiz.

Bald Dirigentin eines Musikvereins

Wie kam die Frau Leutnant zur Musik? «Ich habe ganz klassisch mit der Blockflöte begonnen und bin dann schnell auf die Querflöte umgestiegen.» Diese spiele sie seit 14 Jahren. Sie habe dann auch noch Piccolo gelernt. Jessica Wipfli war Mitglied der Jugendmusik und ist jetzt in der Musikgesellschaft Ostermundigen BE, einem Verein der zweiten Stärkeklasse. Wegen des Militärdienstes habe sie gegenwärtig zu wenig Zeit zum Üben. «Aber nächstes Jahr werde ich wieder als Solomusikerin an Wettbewerben mitmachen», so Wipfli. «Ich brauche diese Herausforderung.» Hatte sie nie den Wunsch, Profimusikerin zu werden? «Mit 15 habe ich mich gegen ein Musikstudium entschieden.» Und wie gedenkt sie das Wissen, das sie sich derzeit in Aarau aneignet, künftig einzusetzen? «Das Ziel ist es, Dirigentin eines Musikvereins zu werden.»

Nur zwei Personen in der OS

Die Ausbildungsplätze in den Militärmusik-Rekrutenschulen sind begehrt. Darum ist die Stimmung unter den Soldaten auch ganz anders als in anderen Einheiten, etwa bei den Füsilieren: Motivationsprobleme gibt es kaum. Ein Trompeter bekommt von der Armee ein Instrument, aber keine Waffe. Dafür müsste er weitermachen. Die Unteroffiziers- und Offiziersschulen sind eine intime Angelegenheit. In der UO seien sie zu sechst gewesen, in der OS zu zweit, berichtet Wipfli. «In der Offiziersschule habe ich gelernt, mit einer Pistole zu schiessen.» Die Bernerin findet Aarau toll: «Die Infrastruktur ist für uns Militärmusiker sehr gut.» Und sie hat die Stadt bereits gekannt, bevor sie im Juli 2016 mit der RS begann – weil ihr älterer Bruder auch Militärmusiker ist.