Es war nur eine winzige Agenturnachricht in der Aargauer Zeitung vom 24. Januar. Auf der letzten Seite. «Keine Freiheit für Sexualstraftäter», stand da. «Die Walliser Strafvollzugsbehörden haben einen Mann nach Ablauf einer stationären Massnahme nicht freigelassen, obwohl kein Entscheid dafür vorlag. Der verurteilte Sexualstraftäter kommt dennoch nicht frei, wie das Bundesgericht entschieden hat.»

So klein die Meldung war – bei Max Engel (90) hat sie Emotionen wieder hochgespült. Erinnerungen, die 40 Jahre alt sind, und doch noch so präsent. «Der kurze Hinweis in der AZ, dass dieser Verurteilte beim Bundesgericht sofortige Freilassung gefordert hätte, hat die Gnade des Vergessens für viele geschädigte Familien in unserer Region durchbrochen», schrieb Engel in einem Brief an die AZ. Denn er hat sofort erkannt, um wen es sich bei dem Walliser Sexualstraftäter handelte: U. B., heute 69. «Die gleiche Person, die 1977 bis 1979 unsere Gegend in allen Facetten dieses Ausdrucks terrorisiert hat.»

Die AZ trifft Max Engel in seiner Wohnung in Lenzburg. Der Senior hat seine Akten über den Fall «U. B.» auf dem Esstisch ausgebreitet: Anklageschriften, Polizeiprotokolle, Zeitungsausschnitte. Die Presse nannte U. B. den «Wattebausch-Täter» oder den «Chloroform-Unhold». Max Engel nennt ihn beim Nachnamen. Oder dann: «Schädling». Er hat allen Grund, wütend zu sein. Auch fast 40 Jahre später noch. Denn zu den geschädigten Familien gehörte auch seine.

Vom Voyeur zum Vergewaltiger

Wann genau U. B. damit anfing, Frauen nachzustellen, ist unklar. Er soll schon Anfang der 1970er wegen Voyeurismus aufgefallen sein. Belegt ist jedoch, dass der aus dem Bernbiet stammende Mann ab 1977 begann, auf der Suche nach potenziellen Opfern im Seetal in Häuser einzusteigen. Oft in der Nähe seines Wohnorts Beinwil am See.