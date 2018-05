Seit über fünf Jahren gibt es in Aarau die Güselwehr. Jeden Samstagmorgen sind Freiwillige mit der Zange unterwegs und sammeln ein, was andere weggeworfen haben. Insbesondere auch, was die Jungen nach den nächtlichen Partys liegen lassen. Beispielsweise beim Starbucks, vor dem Schwingkeller neben dem Pestalozzi-Schulhaus oder im Spittelgarten in der Altstadt. «Überall dort, wo es die grösste Sauerei hat, liegen die weissen Säckchen mit dem orangen Schriftzug herum», erklärt Adolf Pfister. Er gehört zum harten Kern der Güselwehr, zu jenem Dutzend Leuten, das regelmässig unterwegs ist.

Die Säckchen stammen aus dem Coop im Bahnhof. Adolf Pfister kam die Idee, wie ein Teil des Party-Abfalls verhindert werden könnte. Indem man potenzielle Litterer direkt vor dem Bahnhof-Coop anspricht. Ein Mail an die richtige Adresse beim Grossverteiler brachte die Sache ins Rollen.