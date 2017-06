Juni-Sitzung des Einwohnerrates Buchs am Dienstagabend, Traktandum 1.5., Einbürgerungsgesuch Yilmaz, Funda, geboren 1992, türkische Staatsangehörige. Der Gemeinderat beantragt Ablehnung. Der Rat folgt, mit 12:20 bei 5 Enthaltungen. Funda Yilmaz darf nicht Schweizerin werden.

Es ist erstaunlich. Eine junge Frau, die seit Geburt in der Schweiz wohnt. Die eine vierjährige, anspruchsvolle Lehre als Zeichnerin abgeschlossen hat, und offenbar so gut ist, dass der Lehrbetrieb sie bis heute weiterbeschäftigt. Eine Frau, die mit einem Schweizer verlobt ist. Die in der Meitliriege Buchs war, im Fussballclub Rohr, im Karateclub in Aarau. Perfektes Schweizerdeutsch, einwandfreier Leumund, stabile Lebenssituation, Pläne für ein Studium. Wie kann es sein, dass so jemand nicht eingebürgert wird?

Am Tag nach der Ablehnung erreicht die az Funda Yilmaz an ihrem Arbeitsplatz in einem Aarauer Ingenieurbüro. Sie ist sehr freundlich, spricht langsam und leise. Eine herausfordernde Interviewpartnerin, weil sie nicht von sich aus drauflos plappert, sondern schüchtern und etwas einsilbig antwortet. Vielleicht wurde ihr das zum Verhängnis. «Ich bin sehr enttäuscht und traurig», fasst sie ihre Gefühle nach der klaren Absage des Einwohnerrats zusammen. «Ich kann es nicht verstehen.»

Knackpunkt Gespräch

Es hatte sich abgezeichnet. Die Einbürgerungskommission – bestehend aus je zwei Vertretern der SVP und der FDP, einer der CVP sowie dem freisinnigen Gemeinderat Anton Kleiber – hatte das Gesuch zur Ablehnung empfohlen. Eine Kommission mit teils sehr erfahrenen Mitgliedern, notabene. Sie konstatierte, Funda Yilmaz sei «nicht genügend in der Schweiz integriert». Das Problem war nicht die Sprache, nicht der schriftliche Staatskundetest – Funda Yilmaz hatte ihn mit 100 Prozent bestanden –, sondern die Gespräche mit der Kommission. Sieben Personen hatten ihr an die 70 Fragen gestellt, persönlicher Art, aber auch Wissensfragen. Offenbar hatte sie auf viele keine befriedigende Antwort geben können. Auch bei einem zweiten Gespräch unter sechs Augen nicht. «Ich war beide Male sehr nervös», sagt Funda Yilmaz dazu. Bei mündlichen Prüfungen sei das schon immer so gewesen.