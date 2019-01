Mehrere AZ-Leser meldeten am Donnerstagabend eine Grossfahndung der Polizei rings um die Kettenbrücke, das Feuerwehrdepot und das Eniwa-Kraftwerk in Aarau. «Eine Frau wurde an der Erlinsbacherstrasse getötet, die Täterschaft ist noch flüchtig», bestätigte Kantonspolizei-Sprecher Roland Pfister am Freitagmorgen auf Anfrage. Weitere Angaben konnten zurzeit nicht gemacht werden.

Wie der «Blick» und «20Minuten» schreiben, soll es sich beim Opfer um eine 66-jährige Frau handeln. Diese sei offenbar blutüberströmt vor einem Hauseingang gefunden worden. Die Frau sei später im Spital ihren Stichverletzungen erlegen.

